Nombre de faillites en baisse après quatre mois en Suisse

Les faillites d'entreprises en Suisse pour cause d'insolvabilité ont diminué de 3% sur un an au cours des quatre premiers mois de cette année, grâce à une chute de 36% survenue en avril. Un total de 1497 cas a été recensé par la société de recouvrement Bisnode.

Les cantons romands ont connu une évolution plutôt favorable, précise vendredi le cabinet zurichois Bisnode dans sa statistique se basant sur le Registre suisse du commerce (RC). Seuls les cantons de Vaud (+1%) et du Jura (+9%) ont subi une augmentation des cas de faillites d'entreprises.

Baisse ailleurs

Pour les autres, une baisse a été relevée, avec -25% à Neuchâtel, -15% à Genève, -20% en Valais et -19% à Fribourg. Le canton de Berne affiche pour sa part une nette détérioration en présentant un bond de 23%. Une mauvaise tendance constatée aussi pour le Tessin (+11%), Bâle-Campagne (+59%) et Lucerne (+55%).

Les cas de faillites d'entreprises liés à des cessations d'activité pour des motifs d'ordre organisationnel (en vertu de l'article 731b du code des obligations) ont diminué eux aussi de 3% entre janvier et fin avril en comparaison annuelle. Leur nombre a atteint 624, note Bisnode.

Chute en avril

L'effectif total des procédures pour les quatre premiers mois de 2017 s'établit donc à 2121, soit une contraction de 3%. Pour mémoire, il était en baisse de 5% au terme du premier trimestre, avec pour les faillites d'entreprises pour cause d'insolvabilité un bond de 10%.

En ne considérant que le mois d'avril, les cas pour ces dernières ont chuté en effet de 36% pour tomber à 271. Avec les cas de faillites d'entreprises liés à des cessations d'activité pour des motifs d'ordre organisationnel (+2% à 159), le nombre total des procédures ressort en recul de 26% à 430 sur un an.

Créations en hausse

En ce qui concerne la création d'entreprises, Bisnode a dénombré 14'267 nouvelles sociétés inscrites au RC entre janvier et fin avril, soit 3% de plus. Ici, les cantons du Jura (-22%) et de Neuchâtel (-3%) ont évolué à la baisse, contrairement à Genève (+1%), Vaud (+3%), Valais (+14%) et Fribourg (+3%).

Pour avril uniquement, la tendance est inverse toutefois. La statistique de la société de recouvrement zurichoise fait mention d'un recul de 8% à 3246 unités.

/ATS