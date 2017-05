Coop donne 3 centimes de plus par kilo de lait

Le prix indicatif du lait de centrale A restera à 65 centimes par kilo au 3e trimestre, a décidé mercredi l'Interprofession du lait. La Coop a toutefois choisi de suivre la demande des producteurs et de payer 3 centimes supplémentaires.

'Les producteurs suisses de lait de centrale sont sous pression', écrivent vendredi les producteurs suisses de lait (PSL). Ceux-ci avaient demandé une augmentation du prix du lait de trois centimes.

La fédération des producteurs exige également que le prix indicatif du lait soit désormais effectivement payé. Dans le contexte actuel, il n'y a en effet plus rien qui justifie les déductions pour l'euro ou pour la matière grasse, entre autres, selon elle.

3 centimes

Il est temps de donner un signal pour les paysans et l'agriculture suisse', selon Coop. Le distributeur a toujours soutenu l'augmentation du prix indicatif du lait, indique vendredi son porte-parole Urs Meier. C'est pourquoi Coop paiera trois centimes de plus dès le 1er juillet. Une démarche saluée par les producteurs. Le consommateur ne paiera lui pas plus.

Quant à Migros, elle déboursera le prix indicatif établi par l'Interprofession du lait (IP Lait). Le géant orange a toujours suivi IP Lait et le fera encore à l'avenir, a indiqué à l'ats sa porte-parole Monika Weibel.

Indécision

Le comité d'IP Lait n'a pas pu s'accorder sur une hausse lors de sa séance de mercredi. C'est donc l'indice calculé sur la base du prix du lait de centrale, resté au même niveau qu'au trimestre précédent, de l'Office fédéral de l'agriculture qui s'applique. IP Lait craint notamment une perte des parts de marché supplémentaires en cas de hausse des prix.

/ATS