Reprise de la campagne électorale et nouvelle arrestation en Grande-Bretagne

La sécurité et la politique étrangère sont désormais au coeur de la campagne électorale qui redémarre vendredi au Royaume-Uni. L'enquête sur l'attentat de Manchester a elle été marquée par une nouvelle arrestation dans la nuit.

Suspendue depuis mardi après l'attentat déclenché à l'issue d'un concert pop qui a fait 22 morts et 75 blessés dont des enfants et adolescents, la campagne pour les élections législatives du 8 juin reprend au niveau national.

Huit personnes sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur cet attentat-suicide revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), perpétré par un Britannique d'origine libyenne, Salman Abedi, 22 ans.

Le président français Emmanuel Macron a promis vendredi à la première ministre Theresa May de faire tout ce qui est possible pour l'aider dans ce contexte, lors d'une rencontre bilatérale vendredi à Taormina (Sicile).

Visite de Tillerson

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson viendra lui brièvement à Londres en milieu de journée pour marquer la solidarité de son pays. Ce geste est censé apaiser les récentes tensions entre les deux alliés liées à des fuites dans les médias américains sur l'enquête de Manchester, qui ont rendu furieux les dirigeants britanniques.

Mme May a demandé à Donald Trump que les informations sur l'enquête en cours restent 'confidentielles', jeudi à Bruxelles au sommet de l'Otan. Le dirigeant américain s'est engagé à poursuivre les responsables.

Mme May sera vendredi en Sicile au sommet du G7, où elle exhortera notamment les géants de l'internet à s'impliquer davantage pour éliminer les contenus extrémistes en ligne. Son déplacement a été raccourci et la cheffe du gouvernement rentrera à Londres dans la soirée.

Critiques de l'Ukip et du Labour

Alors que le niveau d'alerte terroriste a été porté à son niveau maximal au Royaume-Uni, le climat de la campagne électorale a profondément changé depuis l'attentat. Jeudi, la vice-présidente du parti europhobe Ukip, Suzanne Evans, a reproché à Mme May d'être 'en partie responsable' de l'attaque en raison des coupes dans le budget de la police.

Le dirigeant travailliste Jeremy Corbyn devait de son côté souligner à Londres le lien entre la politique étrangère du Royaume-Uni et les attentats - une référence aux engagements militaires en Irak et en Afghanistan, ainsi qu'aux frappes menées en Syrie, auxquels il s'est toujours opposé.

Une victoire du Parti travailliste aux législatives 'changerait ce que nous faisons à l'étranger', doit-il expliquer, en insistant sur le fait que 'la guerre contre le terrorisme ne fonctionne tout simplement pas'.

Les écarts se réduisent

Selon un sondage de l'institut YouGov publié dans le Times, la marge séparant les conservateurs de Mme May, favoris, des travaillistes dans les intentions de vote n'est plus que de cinq points, alors qu'elle s'élevait à 24 points en avril.

'Si la sécurité et le terrorisme deviennent de grands thèmes de la campagne, celle qui pourrait y gagner ne peut être que Theresa May', ancienne ministre de l'Intérieur, a toutefois jugé le professeur en sciences politiques Seven Fielding, de l'université de Nottingham.

Objets 'suspects'

Sur le terrain, l'enquête sur le réseau djihadiste à l'origine de l'attentat se poursuit. Vendredi matin, la police a arrêté un homme dans le quartier de Moss Side (sud de Manchester). Un autre homme qui avait été arrêté auparavant a été libéré.

Jeudi soir, une longue perquisition s'est déroulée dans une maison à Wigan (ouest de Manchester), où un suspect avait été arrêté la veille. La police a découvert des 'objets potentiellement suspects' et a procédé à des 'explosions contrôlées'.

