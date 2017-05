30 degrés franchis pour la première fois au nord des Alpes en 2017

Les 30 degrés ont été dépassés pour la première fois de l'année samedi en début d'après-midi au nord des Alpes. Sans surprise, c'est à Sion que le cap a été franchi.

Quatre jours après le sud des Alpes, c'est au tour du nord de franchir la barre symbolique des 30 degrés. Il avait fait 30,7 degrés dans la région de Magadino mercredi et la nuit suivante avait été tropicale (+ de 20°) en plusieurs endroits du Tessin.

Samedi, le mercure a passé la barre des 30 degrés vers 14h00 à Sion, a indiqué SRF Meteo dans un communiqué. A 15h00, il y faisait 30,4°, selon Meteosuisse.

Et les températures devraient continuer de croître d'ici 18h00. Viège (VS) - 29,9° à 15h00 -, Delémont - 29,8° -, et Bâle - 29,1° - pourraient bien rejoindre la capitale valaisanne, mais on devrait rester loin du record absolu pour le mois de mai.

C'était en 2009. Il avait fait 35,5 degrés le 25 mai à Sion. Genève frôlait alors les 34 degrés tandis que Viège et Bâle dépassaient les 33°. Même si les prochains jours devaient être encore plus chauds, on restera néanmoins en deçà de ces valeurs, précise SRF Meteo.

/ATS