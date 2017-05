Des milliers d'Israéliens manifestent pour la solution à deux Etats

Plusieurs milliers d'Israéliens se sont réunis samedi soir à Tel-Aviv pour soutenir la solution à deux Etats pour deux peuples, a constaté un photographe de l'AFP. L'occupation des territoires palestiniens approche de son 50ème anniversaire.

Sur l'estrade, une vaste banderole avait été déployée proclamant: 'Deux Etats, un espoir' lors de ce rassemblement organisé notamment par La Paix Maintenant. Cette ONG israélienne est hostile à la politique de colonisation menée en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-est annexée par le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu.

'Absence d'espoir'

Le dirigeant de La Paix Maintenant Avi Buskila a affirmé que cette manifestation visait à protester 'contre l'absence d'espoir que nous offre un gouvernement qui perpétue l'occupation, la violence et le racisme'. 'Le moment est venu de prouver aux Israéliens, aux Palestiniens et au monde qu'une importante proportion des Israéliens s'oppose à l'occupation et veut parvenir à une solution à deux Etats', a-t-il souligné.

Lors du rassemblement, les organisateurs ont lu un message de soutien adressé par le président palestinien Mahmoud Abbas. 'Il est temps de vivre ensemble en harmonie, dans la sécurité et la stabilité. Notre devoir envers les générations à venir est de mettre fin au conflit et de conclure une paix des braves', a affirmé le président palestinien, cité par les organisateurs.

Mahmoud Abbas a également plaidé en faveur d'un retrait israélien aux frontières qui prévalaient en 1967 et de la solution à deux Etats.

Obstacle à la solution à deux Etats

Le chef de l'opposition de gauche Isaac Herzog s'est lui aussi livré à un plaidoyer en faveur de cette solution. Il a dénoncé la politique du gouvernement.

La communauté internationale voit dans les colonies un obstacle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, coexistant pacifiquement. Environ 400'000 colons israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée. La colonisation est illégale au regard du droit international.

Mais les défenseurs des colons sont convaincus que ces terres reviennent par la Bible à Israël. Au sein du gouvernement considéré comme le plus à droite de l'histoire d'Israël, certains ministres prônent ouvertement l'annexion de la Cisjordanie.

/ATS