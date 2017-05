« Ma poignée de main avec Trump, ce n'est pas innocent »

Emmanuel Macron et Donald Trump ont échangé une insolite poignée de main jeudi à Bruxelles lors du sommet de l'OTAN. 'Ce n'était pas innocent', affirme le président français qui parle d'un 'moment de vérité' avec son homologue américain.

'Il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques', explique Emmanuel Macron lors d'un entretien avec le Journal du Dimanche. Et de préciser: il ne faut 'rien surmédiatiser non plus'.

'Donald Trump, le président turc ou le président russe sont dans une logique de rapport de forces, ce qui ne me dérange pas. Je ne crois pas à la diplomatie de l'invective publique mais dans mes dialogues bilatéraux, je ne laisse rien passer, c'est comme cela qu'on se fait respecter', assure le chef de l'Etat français.

Sous l'oeil d'une caméra, avant un déjeuner de travail à l'ambassade américaine à Bruxelles, Emmanuel Macron a résisté pendant cinq secondes au président américain, mâchoire serrée, le regard planté dans celui de son homologue.

Cette longue et appuyée salutation a été interprétée par certains comme un moment de diplomatie virile. Donald Trump est connu pour secouer le bras de ses visiteurs avec une puissante poignée de main.

/ATS