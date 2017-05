Revue de presse du dimanche 28 mai 2017

Réforme des retraites, avions de combat, radicalisation des jeunes sont quelques-uns des thèmes abordés par la presse dominicale helvétique. Les informations n'ont pas été confirmées à l'agence de presse ats.

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung: Le PLR prépare une campagne contre la réforme de retraites 'Prévoyance vieillesse 2020'. La présidente du parti Petra Gössi l'a affirmé à la NZZ am Sonntag et à la SonntagsZeitung. Les libéraux radicaux comptent notamment sur l'appui de l'UDC. Il faut inclure des politiciens de l'UDC qui peuvent convaincre la base de voter 'non', 'comme par exemple Toni Brunner', souligne Petra Gössi lors d'un entretien avec la NZZ. L'économie est unie contre la réforme de l'AVS. Le verdict tombera le 24 septembre par les urnes. Pour que le projet soit accepté il faudra une double majorité du peuple et des cantons.

NZZ am Sonntag / Zentralschweiz am Sonntag / Ostschweiz am Sonntag: Pour l'évaluation et l'approvisionnement des nouveaux avions de combat, le ministre de la Défense Guy Parmelin a mis en place un groupe d'experts et un groupe d'accompagnement. Ce dernier recommande que l'achat de nouveaux jets de combat soit financé par le budget de l'armée qui devrait alors être relevé en conséquence, rapporte la NZZ am Sonntag. Un tel modèle exclurait le risque du référendum. Il permettrait d'éviter que les opposants ne partent en campagne comme ils l'avaient fait lors de l'achat planifié des Gripen, avec pour résultat le rejet du peuple en mai 2014.

De son côté, le groupe d'experts présentera mardi son rapport sur la protection de l'espace aérien. Quatre options sont mises sur la table pour une fourchette de prix compris entre 5 et 18 milliards de francs. La variante la plus chère est l'achat de jusqu'à 70 avions de combat polyvalents couplés à un système de défense sol-air, affirment la Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag. Il n'est par ailleurs pas prévu de redémarrer le projet de défense sol-air Bodluv que le conseiller fédéral vaudois avait suspendu.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Professeurs, entraîneurs au sein de clubs sportifs, travailleurs sociaux peuvent désormais s'aider d'un logiciel intitulé Ra-Prof pour reconnaître les premiers signes de radicalisation des jeunes en Suisse. Créé par Daniele Lenzo, directeur de la cellule de prévention de la violence de la Ville de Zurich, le logiciel en ligne comprend 46 questions. L'outil a déjà été utilisé 88 fois, surtout par des enseignants. Dans six cas, les soupçons initiaux ont été confirmés et la police a été avertie.

NZZ am Sonntag: Le Ministère public de la Confédération a mis un terme à environ 350-400 procédures pénales ouvertes contre des probables fraudeurs utilisant la technique du hameçonnage. Selon une porte-parole du MPC, la plupart d'entre elles ont dû être abandonnées, car malgré de nombreuses commissions rogatoires, il n'a pas été possible de lier concrètement les escrocs à leurs crimes, écrit la NZZ am Sonntag. Par ailleurs, la Suisse n'est pas du tout compétente pour la poursuite des délits de hameçonnage, crimes les plus fréquents sur internet, commis à l'étranger. La technique permet aux escrocs, grâce à des courriels mal intentionnés, de voler des codes d'accès de personnes privées et d'entreprises, et de les utiliser frauduleusement pour leur extorquer de l'argent.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Faire carrière au sein d'un conseil d'administration a le vent en poupe. La demande de mandats a énormément augmenté au cours des deux dernières années, écrivent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, citant des chasseurs de têtes. La nouvelle filière postgrade en conseil d'administration que propose pour la première fois cette année l'Université de Saint-Gall affiche déjà complet. Selon les deux hebdomadaires, ce genre de mandat est de plus en plus considéré comme une stratégie de retrait des rouages contraignants, une 'forme de préparation à la retraite'.

Le Matin Dimanche: Doris Leuthard est la plus efficace. Avec l'acceptation de la Stratégie énergétique 2050 dimanche dernier, la conseillère fédérale totalise désormais 13 victoires sur 15 objets défendus. Le ratio n'est pas toujours aussi bon chez ses six collègues. Alain Berset comptabilise 10 votations populaires gagnées contre 2 perdues, Simonetta Sommaruga et Johann Schneider Ammann s'en adjugent 8 contre respectivement 5 et 2 perdues. Ueli Maurer compte lui 3 victoires et 2 défaites alors que Didier Burkhalter en a gagné une sur les trois défendues. Guy Parmelin fait carton plein: il a remporté le seul objet qu'il a pour l'heure défendu.

SonntagsBlick: Il y a trop d'hôpitaux en Suisse, argue la nouvelle présidente de l'organisation suisse des patients (OSP), Susanne Hochuli. Un établissement doit se tenir prêt 365 jours par année, 24 heures par jour, et 30 kilomètres plus loin un autre hôpital doit faire de même. Il faut se demander si une telle concentration est financièrement vivable et si elle sert la qualité, estime l'ancienne conseillère d'Etat argovienne dans le SonntagsBlick. Susanne Hochuli souhaite par ailleurs que l'OSP fasse davantage entendre sa voix et se profile comme une organisation politique de lobbying.

