Gare de Berne-Wankdorf paralysée: le trafic largement perturbé

Les trains grandes lignes ne peuvent plus gagner Berne. La gare de Berne-Wankdorf, véritable carrefour ferroviaire helvétique, est paralysée depuis dimanche vers 10h30 à cause d'un accident de personne.

'La police cantonale bloque les voies', a précisé à l'ats Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. 'Le temps que prendra cette interruption dépendra de la durée des opérations.' Et d'ajouter que les passagers pour Berne disposent d'une alternative en passant par Zollikofen (BE) avec les trains régionaux Berne-Soleure (RBS).

Cependant, jusqu'à nouvel avis, le trafic grandes lignes est paralysé. Les trains entre Bâle et Brigue (VS) sont supprimés entre Olten (SO) et Berne. Ceux ralliant Genève depuis Lucerne tombent entre Zofingue (AG) et Berne. Les trains entre St-Gall et le bout du lac sont supprimés entre Zurich et Berne. Ceux entre Zurich et Berne, Berne et Brigue et Bienne et Berne connaissent le même sort.

On gagne désormais le Léman via le pied du Jura, précise M. Revaz. Les voyageurs de Genève-Aéroport et Lausanne en partance pour Bâle ou Lucerne doivent passer par Bienne et Olten. Ceux quittant Berne à destination de Bâle, Zurich et St-Gall doivent prendre des trains régionaux pour Langnau (BE), puis Lucerne.

