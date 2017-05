Un week-end chaud pour la saison

Ce week-end de l'Ascension a été le plus chaud de cette année pour l'instant, avec des températures largement supérieures aux normales saisonnières. Les 30 degrés ont été allégrement dépassés en maints endroits, sans toutefois atteindre le record mensuel historique.

Les températures sont allées crescendo pour dépasser pour la première fois de l'année les 30 degrés au nord des Alpes samedi. Le Tessin avait une semaine d'avance. Dimanche, le mercure est resté haut là où la barre des 30° avait été atteinte, cette situation s'étendant alors à quasi l'ensemble de la Suisse.

Les 30 degrés ont ainsi été dépassés en plaine dimanche de Bâle à Coire et de Genève à Bischofszell (TG), via Berne, Lucerne ou Delémont. Sans surprise, c'est à Sion que le cap a été franchi en premier, samedi vers 14h00. Trois heures plus tard, il y faisait même 31,8°, selon Meteosuisse. Dimanche, Meteonews mesurait 31,9° dans la capitale valaisanne.

Orages attendus

Cet été avant l'heure a comme revers de la médaille des orages. Dimanche, les services d'alarme-météo en annonçaient avec un niveau d'alarme de 2 sur 3, dans plusieurs régions des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Lucerne, Valais, Jura et Berne.

On est resté loin du record absolu pour le mois de mai. C'était en 2009. Il avait fait 35,5 degrés le 25 mai à Sion. Genève frôlait alors les 34 degrés tandis que Viège et Bâle dépassaient les 33°. Cette année, la journée la plus chaude était jusque-là celle du 17 mai à Viège, avec 29,1°.

/ATS