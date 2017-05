Un ours sauvage photographié dans le canton de Berne

Un ours a été repéré et photographié vendredi dans la commune montagnarde d'Eriz, au nord du lac de Thoune (BE). Cet animal sauvage, symbole de Berne, n'a plus été vu dans le canton depuis plus de 190 ans.

'C'est un moment historique', a dit lundi l'inspecteur cantonal de la chasse Niklaus Blatter, cité par la direction de l'économie publique. Dans le canton de Berne, le dernier ours sauvage a été vu dans le Saanenland en 1823.

L'ours d'Eriz s'est jusqu'à présent comporté de manière très discrète. Il serait donc très timide, selon les autorités cantonales. Les gardes-faune clarifient l'identité de l'animal, probablement un jeune mâle.

Ces animaux se déplacent beaucoup. Il n'est donc pas clair si le jeune spécimen se trouve encore dans la région entre l'Emmental et l'Oberland bernois. L'année dernière, un ours a été vu dans le canton d'Uri. Les autorités doivent déterminer s'il s'agit du même animal.

