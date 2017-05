Poutine est arrivé en France et va rencontrer Macron

Emmanuel Macron a accueilli en grande pompe lundi en début d'après-midi son homologue russe Vladimir Poutine au château de Versailles. Leur première rencontre doit porter sur une série de dossiers, au premier rang desquels la situation en Syrie et en Ukraine.

Après une poignée de main appuyée et chaleureuse sur le tapis rouge déroulé dans la Cour de marbre du château, les deux chefs d'État, salués par la Garde républicaine, ont gagné un salon pour entrer dans le vif du sujet avec une rencontre en petit comité, avant un déjeuner élargi et une conférence de presse.

Au menu des discussions des deux hommes: les relations franco-russes, leurs visions respectives de l'avenir de l'Union européenne, la lutte antiterroriste et les crises régionales, l'Ukraine et la Syrie, mais aussi la Corée du Nord et la Libye.

Prétexte à cette rencontre, MM. Macron et Poutine inaugureront l'exposition 'Pierre le Grand, un tsar en France', qui ressuscite la mémoire de la visite de Pierre Ier, figure chère à Vladimir Poutine, à Versailles en mai et juin 1717.

M. Poutine se rendra aussi, mais seul, au nouveau Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, avec sa cathédrale à bulbes dorés au cœur de Paris.

/ATS