Vaud: fin dès 2018 des curatelles imposées

Les curatelles imposées prendront fin dans le canton de Vaud dès janvier 2018. La réforme qui mise sur un mélange à parts égales de volontaires et de professionnels devrait entraîner un coût de 11 millions de francs supplémentaires par an.

'Le dispositif est prêt, c'est la fin prochaine de l'exception vaudoise', s'est félicitée lundi Béatrice Métraux. La conseillère d'Etat présentait devant la presse l'ensemble de la réforme en compagnie de son collègue Pierre-Yves Maillard et du président du Tribunal cantonal Jean-François Meylan.

Vaud est le dernier canton suisse à faire le pas et à mettre fin aux curatelles obligatoires, un système décrié, mais qui avait aussi ses partisans. On a beaucoup entendu ceux qui refusaient cette charge, mais lors de l'enquête, l'Etat s'est rendu compte que 'des gens appréciaient de faire ce travail', a relevé Pierre-Yves Maillard.

Aujourd'hui, le canton dispose d'environ 30% de curateurs professionnels et de 70% de privés (volontaires et imposés). Le but est de parvenir à 50/50. Pour rendre cette tâche plus attrayante, l'indemnité des volontaires passera de de 1200 à 1800 francs. Une campagne de recrutement sera lancée le 6 juin.

/ATS