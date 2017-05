Les entreprises suisses toujours plus victimes de cyberattaques

Le risque de subir une cyberattaque fait désormais partie du quotidien de la majorité des entreprises suisses. Au cours des douze derniers mois, 88% d'entre elles en ont été victime, contre 54% l'année précédente, selon une enquête de KPMG.

Chez plus de la moitié (56%) des quelque 60 entreprises interrogées par le cabinet d'audit et de conseil, l'assaut a provoqué une interruption de l'activité commerciale. Plus d'un tiers (36%) d'entre elles ont essuyé en conséquence des pertes financières, révèle le sondage de KPMG présenté mardi à Zurich, et réalisé pour la troisième fois.

Face à la recrudescence des attaques virtuelles, la prise de conscience des risques a également augmenté. Car les dommages sur la réputation concernent désormais plus d'un sondé sur trois (37%). Elles sont 27% (contre 16% un an auparavant) à s'être fait dérober des données confidentielles de clients ou de partenaires.

Heureusement, à l'ère d'attaques massives comme celle du virus WannaCry survenue courant mai dans 150 pays, les entreprises helvétiques ont aussi appris à se protéger davantage. Plus de la moitié des répondants disent mieux comprendre 'la motivation, la stratégie et le mode de procédure des délinquants'.

Qui plus est, 44% étaient en mesure de mieux prévoir les attaques. Mais la Suisse a encore un important retard à combler, insiste KPMG. En effet, plus de la moitié des répondants déclarent manquer d'une vue d'ensemble des éléments utilisés dans leur firme et interconnectés au sein de l'Internet des objets.

/ATS