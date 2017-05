Une nouvelle équipe lance la 20e édition de la Lake Parade

Annulée l'an dernier à cause d'un manque de soutien financier, la Lake Parade revient, cet été, animer la rade de Genève et faire danser les foules. Cette 20e édition, pilotée par une jeune équipe, se tiendra le 8 juillet.

C'est un bel événement qui fait vivre Genève et le reprendre constitue un beau défi, a relevé mardi Roxane Kupferschmid, membre du comité d'organisation de la Lake Parade 2.0, un nouveau nom pour marquer le nouveau départ du défilé de musique techno. Le budget s'élève à environ 1 million de francs.

Le sponsoring apporte la grande part des revenus. La Ville de Genève donne aussi un coup de pouce en mettant gratuitement l'espace autour de la rade à disposition, a noté Kelly Dupertuis, membre du comité d'organisation. La manifestation, composée du défilé de l'après-midi et de la Lake Sensation en soirée, est entièrement gratuite.

Dispositif sécuritaire

Par les temps qui courent, des efforts considérables seront faits pour assurer la sécurité des fêtards et des spectateurs. Des blocs de béton seront placés le long du parcours du cortège et autour du site de la Lake Sensation pour empêcher un terroriste de foncer dans le public au volant d'un camion ou d'un autre véhicule.

Des fouilles seront aussi opérées à l'entrée de la Lake Sensation. Une entreprise de sécurité privée a été mandatée. Elle sera soutenue dans son travail par la police genevoise. 'Nous sommes en appui', a fait savoir le porte-parole de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt, sans préciser le nombre d'agents qui sera mobilisé.

Une quinzaine de chars

Pour cette 20e édition, le cortège techno sera formé de 12 à 15 camions sonores, qui diffuseront divers styles de musique. Le défilé partira vers 15h00. Les premiers chars achèveront leur parcours aux alentours de 18h00. La Lake Sensation, avec ses quatre scènes et sa quinzaine de pistes de danse, pourra alors débuter.

Parmi les têtes d'affiche figurent cette année à la Lake Parade trois DJ's internationaux: Vinai, Florian Picasso et Tom&Jame. La manifestation accueillera aussi des artistes à la renommée plus locale, comme le Lausannois Bad Nelson, le Neuchâtelois Jerry Joxx et Miss Ghyss, qui apportera sa touche féminine.

