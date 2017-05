Le mois de mai s'achève dans la chaleur

Après un début frais et pluvieux, le mois de mai a connu une deuxième moitié estivale et une fin presque tropicale, avec des températures dépassant les 30 degrés dans plusieurs régions. Tel est le résumé mensuel des conditions météo effectué par MétéoSuisse.

Les huit premiers jours de mai ont été frisquets et humides, avec un soleil peu présent. Vers le milieu du mois, de l'air doux mais humide et instable a été dirigé vers la Suisse. De nombreux orages et averses se sont produits, rappelle MétéoSuisse mardi.

L'été est arrivé au cours de la seconde quinzaine du mois. Au nord des Alpes, les températures ont dépassé les 20 degrés alors qu'au sud, elles ont grimpé jusqu'à 28 degrés. L'été a à nouveau reculé provisoirement pendant deux jours pour revenir en force dès le 21 mai. Les derniers jours du mois, le mercure a dépassé les 30 degrés aussi bien au sud qu'au nord des Alpes.

Troisième printemps le plus chaud

La Suisse a vécu son troisième printemps le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, ajoute MétéoSuisse. En moyenne nationale, la température a été supérieure de 1,7 degré à la norme 1981-2010. Seuls les printemps de 2007 et 2011 avaient été encore plus chauds avec un dépassement de la normale de 2,3 et 2,5 degrés.

Ce printemps chaud a été contrasté par des gelées conséquentes vers la fin du mois d'avril. Les températures minimales à 2 mètres du sol se sont localement abaissées jusqu'à des valeurs proches des records pour une seconde moitié du printemps, causant des dégâts importants aux arbres fruitiers et à la vigne.

/ATS