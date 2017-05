Remise en liberté de trois suspects de Manchester

La police britannique a annoncé mardi la remise en liberté de trois hommes interpellés dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts et 16 blessés la semaine dernière. Au moins seize personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire.

Au total, cinq personnes ont été remises en liberté sans avoir été inculpées depuis le début de l'enquête, dont un homme et une femme la semaine dernière.

Mardi, deux hommes issus de Fallowfield, dans la banlieue de Manchester, âgés de 20 et 24 ans, et un homme de 37 ans résidant à Blackley, un faubourg de la ville, ont été remis en liberté, a précisé la police sur son compte Twitter.

Le 22 mai, un kamikaze s'était fait exploser à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à la Manchester Arena.

Concert d'Ariana Grande dimanche

Ariana Grande, entourée d'une pléiade de stars, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, va revenir dimanche à Manchester pour un concert de charité exceptionnel en hommage aux victimes de l'attentat. A l'affiche du spectacle, baptisé 'One love Manchester', figurent également Miley Cyrus, Take That, Usher et Niall Horan, ont annoncé mardi les organisateurs.

Les bénéfices seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque. Retransmis par la BBC, le concert aura lieu dans la soirée au stade de cricket d'Old Trafford, d'une capacité de 50'000 places.

'La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux', a déclaré Ariana Grande dans un message publié sur les réseaux sociaux. 'Voilà ce qu'elle va continuer à faire pour nous. Nous continuerons à rendre hommage à ceux que nous avons perdus, leurs proches, mes fans et tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie'.

Dans la foulée de l'attaque, les agents de la jeune chanteuse pop de 23 ans avaient annoncé qu'elle interrompait sa tournée jusqu'à début juin. Très affectée par l'attentat, selon ses dires, Ariana Grande était rentrée le lendemain en Floride, où elle réside.

