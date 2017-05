UBS décentralise une partie de ses activités à Bienne et à Renens

UBS poursuit la décentralisation de ses activités. Des postes dans l'administratif et l'informatique quitteront Zurich pour Bienne (BE) et Renens (VD).

Un nouveau centre à Bienne devrait ouvrir ses portes à la fin de l'année 2018 ou au début 2019, a indiqué mercredi l'établissement financier à l'ats, confirmant une information diffusée par plusieurs journaux romands et alémaniques. Il pourra accueillir 600 collaborateurs. A Renens, entre 350 et 400 employés sont déjà actifs sur le site que le numéro un bancaire helvétique possède.

En déménageant vers la périphérie, la banque peut espérer d'importantes économies, notamment au niveau des prix de l'immobilier plus bas. Elle se rapproche également des universités de Neuchâtel, de Berne et des hautes écoles de l'Arc jurassien pour Bienne ainsi que de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et des universités de Genève et de Lausanne pour Renens.

/ATS