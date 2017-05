Un projet de centre fermé pour jeunes perturbés à Genève

Le canton de Genève propose d'utiliser un pavillon pour l'heure vide de Curabilis pour y placer de jeunes adultes ayant commis une infraction et souffrant de graves troubles du développement. Parmi les profils susceptibles d'être concernés: des candidats au djihad.

Cette unité s'adresserait à des jeunes adultes ayant commis une infraction entre 18 et 25 ans et soumis à une mesure de placement fermé en raison de graves troubles du développement faisant craindre une récidive, peut-on lire mercredi dans Le Temps. Une information confirmée à l'ats par le Département de la sécurité et de l'économie (DSE).

Porté par le conseiller d'Etat Pierre Maudet, ce projet d'unité se trouverait à Curabilis, établissement de mesures fermé destiné à la prise en charge de détenus souffrant de troubles psychiques. Il donnerait ainsi une affectation au sixième pavillon qui devait servir à la socio-thérapie et qui est le dernier à être vide.

Mais rien n'est encore fait. Les ministres romands et tessinois en charge de la sécurité doivent encore examiner ce projet et, consulté, l'Office fédéral de la justice aurait émis des réserves.

/ATS