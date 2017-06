Un jeune automobiliste trouve la mort près de Montreux (VD)

Un jeune homme originaire du Costa Rica est décédé mercredi soir sur la route de Jaman à Caux (VD). Les cinq autres occupants de la voiture ne sont que légèrement blessés, indique jeudi la police vaudoise.

Le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule sur 'une route sinueuse et étroite', précise le communiqué. Les secours ont découvert l'automobile à une centaine de mètres en contrebas de la route de Jaman, sur la commune de Caux.

L'homme décédé (19 ans) a été éjecté du véhicule. Les cinq autres victimes sont âgées de 18, 19 et 20 ans. Elles sont originaires du Liban, d'Egypte, d'Allemagne et des Pays-Bas, tous domiciliés à Glion. Elles ont été blessées légèrement et hospitalisées à Montreux (VD) et au CHUV.

Le Parquet a ouvert une instruction pénale afin d'établir les circonstances de l'accident. Un gros dispositif de secours et de police a été engagé dans l'opération.

