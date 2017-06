La sécurité de l'approvisionnement garantie à court terme

La sécurité de l'approvisionnement en électricité préoccupe la Commission fédérale de l'électricité (ElCom). Elle reste garantie à court terme, mais les problèmes s'accroîtront à moyen et long terme, estime-t-elle.

En 2016, la sécurité de l'approvisionnement était garantie sur le sol helvétique. Les interruptions de courant chez les clients n'ont été que de 19 minutes. Malgré cela, la situation durant les deux derniers hivers a été tendue, indique jeudi l'ElCom.

La disponibilité des centrales nucléaires suisses, françaises et belges était limitée durant l'hiver 2016/2017. Toutefois, Swissgrid, la société nationale exploitante et propriétaire du réseau électrique, a anticipé les travaux d'entretien du réseau de transport, la construction d'un transformateur supplémentaire et l'acquisition de réserves.

Autre facteur de tension: la météo. Janvier 2017 a été très froid et sec, contrairement à l'année précédente. Il a donc fallu recourir massivement aux réserves des lacs de rétention suisses. Et leur niveau n'a jamais été aussi bas, souligne l'autorité indépendante de surveillance en matière d'électricité.

Les défis augmentent pour l'avenir. Selon l'ElCom, si les prix sur le marché restent identiques, ils perdront leur rôle incitatif envers le développement de nouvelles productions en Suisse. Et l'augmentation des énergies renouvelables ne pourra pas compenser le déficit de la production de la Suisse. Le besoin d'importation continuera de croître.

/ATS