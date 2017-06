Le Conseil fédéral veut durcir les scénarios catastrophe en cas de catastrophe nucléaire

La population doit être mieux protégée en cas d'accident dans une centrale nucléaire suisse. Le Conseil fédéral a mis vendredi en consultation jusqu'au 25 septembre une révision d'ordonnance qui mise sur un scénario de référence plus grave.

Le projet découle des travaux d'un groupe de travail interdépartemental mis sur pied par le gouvernement en mai 2011, suite à la catastrophe de Fukushima. Elaboré en collaboration avec les exploitants des centrales nucléaires et les cantons d'implantation, il durcit les hypothèses de planification.

Un scénario plus dur devrait être appliqué en cas de situation météorologique moyenne. Le gouvernement part du principe que de plus grandes quantités non filtrées de substances radioactives seraient rejetées s'il y avait une défaillance avec grave endommagement du coeur du réacteur, un non-fonctionnement de l'enceinte de confinement et un rejet non filtré de radioactivité.

Toute la Suisse

Des mesures de protection d'urgence pourraient dès lors s'avérer nécessaires à une distance de nettement plus de 20 km. Elles pourraient devoir s'imposer dans toute la Suisse et impliquer davantage d'acteurs.

Le projet accorde donc davantage d'importance à l'évacuation à grande échelle. Il concerne aussi l'hébergement et la prise en charge des personnes évacuées.

/ATS