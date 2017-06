Pologne et Pays-Bas parmi les six élus au Conseil de sécurité

La Pologne, les Pays-Bas, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Koweït et le Pérou ont été élus vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois que la Guinée équatoriale entre dans l'institution internationale.

A cette élection, la Guinée équatoriale a remporté 185 voix, les Pays-Bas 184, la Côte d'Ivoire 185, le Koweït 188, la Pologne 190 et le Pérou 186. Les six nouveaux membres du Conseil remplacent l'Italie, le Japon, l'Egypte, le Sénégal, l'Ukraine et l'Uruguay.

Tous soutenus par leur région, les pays élus entameront leur mandat le 1er janvier. Le Conseil de sécurité comprend dix membres non permanents qui sont élus pour deux ans et cinq membres permanents: le Royaume-uni, la Chine, la France, la Russie et les Etats-Unis. Les Pays-Bas ne siégeront cependant qu'une année, conformément à un accord avec l'Italie.

HRW inquiète

Riche pays pétrolier du centre-ouest de l'Afrique, la Guinée équatoriale est dirigée depuis près de 40 ans par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Elle occupera l'un des deux sièges réservés à l'Afrique au sein de l'organe exécutif des Nations unies.

L'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dit avoir des inquiétudes à propos de la Guinée équatoriale. Ce pays a 'une longue histoire de harcèlement, de détentions arbitraires et d'interférences dans le travail des défenseurs des droits de l'homme', a noté Louis Charbonneau, directeur de HRW à l'ONU.

Human Rights Watch espère que la Guinée équatoriale 'n'essaiera pas de bloquer les tentatives d'inclure davantage la défense des droits de l'homme' au Conseil de sécurité, a-t-il ajouté.

/ATS