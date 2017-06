La Suisse compte deux nouveaux millionnaires grâce au tirage du loto de samedi. Un heureux gagnant a coché les six bons numéros et remporte un million de francs. Un autre a joué la bonne combinaison au Joker et empoche plus de 1,5 million.

Le premier a coché les numéros 12, 13, 22, 23, 26 et 40. Le numéro chance est le 6, le Replay le 11. Le second a joué le bon Joker, qui est le 093142. Il a gagné 1'540'467 francs. Le prochain jackpot s'élève à 2,1 millions.

/ATS