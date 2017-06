Piétons fauchés par un véhicule sur un pont de Londres

La police britannique a mené samedi soir plusieurs interventions à Londres, à la suite d''attaques terroristes'. Selon des policiers cités par la BBC, une camionnette, qui a foncé sur les passants, a fait plusieurs morts aux abords du London Bridge.

Dans un communiqué, la police des transports indique être intervenue au London Bridge à la suite d'informations selon lesquelles une camionnette aurait fauché des piétons. Elle a ajouté rechercher trois suspects qui pourraient être armés.

'La camionnette est arrivée du London Bridge et a renversé plusieurs personnes. Trois hommes en sont sortis avec de grands couteaux et ont poignardé des gens au hasard le long de Borough High Street', a déclaré un témoin, un chauffeur de taxi.

'Un homme avec un couteau'

Une femme interrogée par la BBC a quant à elle parlé d'une camionnette blanche qui s'est déportée sur le trottoir et a percuté un groupe de piétons, fauchant cinq à six personnes. 'Il y a plusieurs bateaux de police qui fouillent la Tamise avec des torches en ce moment', a-t-elle ajouté, citée par la BBC.

'C'est un attentat terroriste', s'est exclamée, paniquée, Dee, une jeune fille de 26 ans. 'Il y avait une camionnette qui s'est écrasée contre les barrières du pont', a-t-elle raconté.

'Et il y avait un homme avec un couteau qui courait. Il a descendu les escaliers et s'est dirigé vers un bar. Il n'est pas entré... Je pense à mes amis. J'espère qu'ils sont sains et saufs', a-t-elle ajouté.

Coups de feu à Borough Market

Des journalistes de la BBC et de la chaîne Sky News ont dit avoir entendu des coups de feu dans le quartier situé au sud du London Bridge, où se situe le Borough Market.

Selon la chaîne américaine CNN, qui cite un témoin, au moins deux personnes ont été poignardées dans un restaurant de ce marché, dont les restaurants et les pubs étaient pleins à cette heure de la soirée.

Le London Bridge a été fermé dans les deux sens, a indiqué la police des transports. Les images des télévisions montraient de nombreux véhicules de police qui bloquaient toute la zone ainsi que des ambulances.

La station de métro London Bridge a aussi été fermée à la demande de la police. Celle de Vauxhall, dans le sud de Londres, a également été brièvement fermée. La police a précisé que l'incident de Vauxhall n'était pas lié aux précédents.

/ATS