Revue de presse du dimanche 4 juin 2017

Des infirmières abandonnant toujours plus leur profession en Suisse, mais aussi l'achat des nouveaux avions pour l'armée et l'affaire d'espionnage en Allemagne occupent la presse de ce dimanche. Voici les principaux titres de ces informations non confirmées à l'ats.

Le Matin Dimanche: Presque une infirmière sur deux (45,9%) quitte sa profession en cours de carrière, rapporte une étude de l'Observatoire suisse de la santé (Obsan), citée par Le Matin Dimanche. Ce sont les femmes - 80% des effectifs - qui changent le plus de métier. 'Bien souvent, les infirmières diplômées décident de ne plus revenir travailler après un congé maternité', explique la vice-présidente de l'association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), Sophie Ley. Stress, burn-out, horaires irréguliers, travail sur appel, interdisciplinarité accrue, salaire peu valorisant sont en cause, selon l'Obsan. Ce phénomène inquiète d'autant plus que 40% des infirmières sont déjà recrutées à l'étranger.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Quinze membres d'Exit Suisse alémanique proposent que le suicide assisté soit accordé aux personnes âgées en forme physiquement mais qui souhaitent mourir par lassitude, rapporte Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. L'assemblée générale de l'organisation en discutera à la mi-juin. Cette aide a déjà été inscrite dans les statuts d'Exit il y a trois ans. Mais il ne s'est pas passé grand-chose depuis lors, affirme l'un des motionnaires, Klaus Hotz: 'Le comité est resté trop passif. Nous devons agir'. Aujourd'hui, Exit n'aide à mourir que des malades au stade terminal ou souffrant de handicaps graves.

Zentralschweiz am Sonntag/SonntagsBlick/Le Matin Dimanche: Alors que les constructeurs d'avions et les lobbyistes sont dans les 'starting-blocks' après l'annonce du remplacement prochain des jets de l'armée suisse, le Parlement se penche sur la possibilité de rendre transparents les milliards nécessaires à leur achat. Mais l'acquisition de nouveaux avions va également provoquer d'autres conflits, affirment Zentralschweiz am Sonntag et SonntagsBlick. Une évaluation complète par le groupe consultatif créé par le ministre de la défense, Guy Parmelin, prendra trois ans et coûtera beaucoup d'argent, affirme Zentralschweiz am Sonntag.

Selon le SonntagsBlick, les Verts vont lancer une série de motions parlementaires. Les entreprises concernées pourraient ainsi devoir révéler leurs dépenses liées à une commande importante pour que le public puisse voir de quelle façon le lobbyisme des sociétés fonctionne. Le Matin Dimanche affirme, après consultation d'experts, que la Suisse pourrait se contenter de 30 nouveaux avions de combat pour remplacer les 30 F/A-18 et 25 F-5 Tiger actuels. Coût: entre 8 et 8,5 milliards de francs, défense sol-air incluse.

SonntagsBlick: La question centrale de la responsabilité dans l'affaire de l'espion suisse en Allemagne fait régner une atmosphère glaciale entre le procureur de la Confédération, Michael Lauber, et le chef du Service de renseignement (SRC) de la Confédération, Markus Seiler, tous deux dans le viseur de l'enquête parlementaire, selon le SonntagsBlick. Alors que les deux responsables devaient se rencontrer, une réunion a été reportée. Le Ministère public de la Confédération affirme que ce report est dû 'aux enquêtes en cours, qui sont menées par différentes autorités'. Pour le SonntagsBlick, des accusations mutuelles expliquerait la colère sous-jacente.

NZZ am Sonntag: D'après le chef d'UBS Suisse, Martin Blessing, cité par la NZZ am Sonntag, seuls 20% des employés de la banque touchés par la délocalisation de Zurich vers Bienne (BE), Renens (VD) ou Schaffhouse sont critiques envers cette mesure. Pour le reste, 40% seraient neutres, alors que 40% accueillent la nouvelle positivement. La mesure est décrite comme inévitable dans un contexte de stagnation des revenus. Dans une interview dans la NZZ am Sonntag, M. Blessing la présente comme une opération fiscale qui permettra à UBS Suisse d'amortir 1,05 milliard de francs dans des actifs immatériels, engendrant une réduction de la charge fiscale de 384 à 600 millions.

NZZ am Sonntag: Les deux dernières canicules estivales en Suisse ont fait un grand nombre de morts, indique un rapport de chercheurs suisses cité par la NZZ am Sonntag. La chaleur extrême des étés 2003 et 2015 est responsable respectivement d'un millier et d'environ 800 décès, soit deux à trois fois plus de morts que ceux provoqués par les accidents de la route. L'Office fédéral de l'environnement a publié une liste de mesures à l'intention des cantons et des communes visant à protéger la population contre les effets de la canicule. Elles vont de la campagne d'informations à la distribution gratuite d'eau, en passant par un système national d'alerte.

