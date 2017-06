Etihad Airways annonce la suspension de ses vols vers le Qatar

La compagnie aérienne des Emirats arabes unis, Etihad Airways, a annoncé lundi la suspension de tous ses vols vers et en provenance du Qatar. Cette annonce a été faite peu après la décision d'Abou Dhabi de rompre ses relations diplomatiques avec Doha.

Etihad Airways précise dans un communiqué que cette mesure entrera en vigueur mardi matin 'jusqu'à nouvel ordre', alors que les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn ont décidé de fermer 'dans 24 heures' leur espace aérien et leurs frontières terrestres et maritimes avec le Qatar, accusé de soutenir 'le terrorisme'.

La compagnie aérienne d'Abou Dhabi affirme proposer à ses clients 'd'autres options', y compris des remboursements complets de billets d'avions. Etihad 'regrette la gêne causée par la suspension', conclut le communiqué.

/ATS