Un cocher et ses deux chevaux blessés dans un accident de calèche

Une calèche tirée par deux chevaux a été accidentée lundi matin entre Niederhelfenschwil et Oberbüren (SG). Le cocher de 62 ans et les deux animaux ont été blessés, alors qu'une passagère, également âgée de 62 ans, en a été quitte pour une bonne frayeur.

Les chevaux ont soudain dévié sur un chemin naturel pentu et le cocher n'a plus réussi à maîtriser l'attelage qui galopait de plus en plus rapidement, a indiqué la police cantonale st-galloise. Finalement, l'attelage a quitté le chemin et s'est renversé, éjectant le cocher et sa passagère.

Le cocher a été conduit à l'hôpital en ambulance. Les deux chevaux, également blessés et qui se sont arrêtés devant un tourniquet d'un chemin de randonnée, ont été emmenés chez un vétérinaire.

/ATS