Des civils fuyant Raqa tués dans une frappe de la coalition (OSDH)

Une frappe aérienne de la coalition dirigée par les Etats-Unis a fait 21 morts parmi des civils à Raqa en Syrie. Les victimes étaient en train de fuir ce bastion du groupe Etat islamique.

'Les civils embarquaient dans de petits bateaux sur la rive nord de l'Euphrate pour fuir les faubourgs du sud de Raqa', a expliqué le chef de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) Rami Abdel Rahman. Il a précisé que des femmes et des enfants faisaient partie des personnes tuées, sans pouvoir dire combien.

'Plusieurs blessés sont dans un état critique', a ajouté le responsable de cette ONG dont le siège est en Grande-Bretagne.

Le collectif 'Raqa is Being Slaughtered Silently' ('Raqa est massacrée en silence') a également fait état de la frappe de lundi, disant qu'elle a touché des gens 'attendant près du fleuve, et d'autres à bord de bateaux qui essayaient de traverser' l'Euphrate.

Il a ajouté que des habitants tentaient de fuir Raqa dans des embarcations après que les deux principaux ponts pouvant permettre de sortir de cette ville eurent été détruits. Des milliers de civils ont déjà fui la ville, située dans le nord du pays.

Sous-estimation

Les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis, s'apprêtent à attaquer Raqa. Le tout avec l'appui aérien de la coalition internationale, dont les bombardements visent le groupe Etat islamique.

Des avions russes ont aussi effectué des raids contre des convois de l'EI partant de Raqa.

Les frappes de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique en Irak et en Syrie ont fait au moins 484 morts parmi les civils depuis qu'elles ont commencé à l'été 2014, selon le dernier bilan publié par les militaires américains le 2 juin.

La coalition met à jour tous les mois le nombre des victimes civiles de ses attaques. Elle est toutefois accusée par des organisations non gouvernementales de le sous-estimer.

