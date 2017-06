Naissance des jumeaux de George et Amal Clooney

Les jumeaux de George et Amal Clooney sont nés mardi à Londres. 'Ce matin Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies', a dit Stan Rosenfeld, l'agent de la star hollywoodienne.

'Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien', a-t-il poursuivi. 'George a dû être placé sous sédatifs et devrait se remettre d'ici quelques jours', ont plaisanté les jeunes parents, selon les propos rapportés par l'agent.

L'acteur de 56 ans et la célèbre avocate et militante des droits de l'homme de 39 ans forment l'un des couples les plus glamours de la planète. Ils se sont mariés en 2014 dans le cadre prestigieux de Venise.

Causes médiatisées

Après son mariage, Amal Clooney a pris la défense de plusieurs causes très médiatisées, notamment la possible restitution à la Grèce des frises du Parthénon exposées à Londres, la défense du journaliste canadien d'Al-Jazeera Mohamed Fahmy, ou encore celle de l'ancien président des Maldives Mohamed Nasheed, renversé en 2012.

Elle a également défendu la cause des femmes yazidies, persécutées par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Amal Clooney est née au Liban avant que sa famille ne s'installe en Grande-Bretagne alors qu'elle avait trois ans.

Acteur, réalisateur et producteur reconnu, George Clooney avait été marié avec l'actrice Talia Balsam entre 1989 et 1993, alors qu'il enchaînait encore les petits rôles. Peu après, son succès dans la série 'Urgences' le propulsait au rang de sex-symbol international.

/ATS