Décès du milliardaire et marchand d'armes saoudien Adnan Khashoggi

Le milliardaire saoudien et marchand d'armes Adnan Khashoggi est décédé mardi à Londres à l'âge de 82 ans. Avec une carrière marquée par les scandales, il avait eu souvent affaire à la justice. Il avait même été arrêté à Berne en 1989, puis extradé aux Etats-Unis.

Le milliardaire, qui souffrait de la maladie de Parkinson, est mort entouré de ses enfants. Son décès a été annoncé via un communiqué de sa famille. Sa famille salue un 'pionnier' mais aussi (...) un homme qui 'a célébré la vie'.

Pendant des années, il a été l'intermédiaire de lucratifs contrats d'armes, impliquant notamment la compagnie américaine Lockheed. 'Il a combiné perspicacité commerciale et loyauté à toute épreuve pour son pays, le royaume d'Arabie saoudite. Son travail a toujours bénéficié aux intérêts de son pays', selon ses proches.

Jet-setteurs des années 70

M. Khashoggi était l'oncle du défunt Dodi al Fayed, le dernier compagnon de la princesse Diana. Sa soeur Samira avait épousé le patron du grand magasin londonien Harrods et père de Dodi, Mohamed Al-Fayed.

Familier des 'coups' financiers, il mène grand train et hérite du surnom de 'Gatsby saoudien'. Il organise des fêtes grandioses avec la jet-set sur son yacht, dans ses villas et appartements de Marbella, Cannes, Monte Carlo, Rome, Madrid, Manhattan ou Paris. A sa première épouse Sorayan, il offre une rivière de rubis, à sa seconde, Lamia, un collier d'émeraudes.

Affaires

Autrefois à la tête d'une fortune estimée à 2,4 milliards de livres, Adnan Khashoggi est contraint au début des années 1980 de vendre son avion privé, un DC9, et son yacht Nabila. Son nom apparaît dans plusieurs affaires, dont l'une lui vaut une condamnation, en 1997, à payer aux douanes près de 9 millions de francs français (environ 2,2 millions de francs suisses) pour avoir importé en 1986, dans son avion privé, 37 tableaux sans les déclarer.

Parmi les autres affaires dans lesquelles Adnan Khashoggi a été impliqué, on retiendra qu'il est entendu par le Congrès américain dans l'Irangate, qui porte sur des ventes secrètes d'arme à Téhéran à la fin des années 80. Ou soupçonné d'un détournement de 66 millions d'euros dans un scandale financier en Thaïlande qui a failli faire couler la Banque de Commerce de Bangkok au milieu des années 1990.

Il est aussi poursuivi en justice par le casino de l'hôtel Ritz à Londres, en 1991, pour une dette de jeu de 8 millions de livres. L'affaire se solde par un accord dont les termes n'ont pas été révélés.

Via la Suisse

Entre janvier et avril 1986, Adnan Khashoggi joue un total de dix millions de livres de l'époque. Mais la chance l'abandonne vite et il doit signer au total 16 chèques de 200'000 livres chacun sur une banque suisse, qui en refuse par la suite l'encaissement, pour insolvabilité.

La Suisse, Adnan Khashoggi la connaît aussi pour y être arrêté, dans un hôtel de Berne en 1989, et y avoir passé trois mois dans les prisons bernoises en vue d'extradition aux Etats-Unis. Il était accusé d'avoir aidé l'ex-dictateur philippin Marcos à détourner de l'argent des caisses publiques. Un tribunal new-yorkais le libère toutefois de cette accusation un an plus tard.

Famille royale

C'est la famille royale saoudienne, dont il a gagné la confiance, qui lui a mis le pied à l'étrier du commerce d'armes. Fils d'un médecin de la cour saoudienne, il est envoyé faire ses études en Californie et empoche sa première commission en vendant des camions Kenwood à un client saoudien.

Personnage charmeur et sans scrupules, M. Khashoggi dépense pendant la décennie des années 1970 quelque 250'000 dollars par jour, selon les estimations. Le magazine Gentleman's Journal raconte qu'il s'était vu offrir par son frère, pour son 50e anniversaire, un lionceau, pendant que la chanteuse Shirley Bassey lui chantait 'Joyeux anniversaire'.

