Les politiciens boudent la Suisse romande pour leur course d'école

L'heure est à la détente mercredi après-midi pour les élus des deux Chambres. Ils délaissent le Palais fédéral pour la course d'école annuelle qui les mènent principalement dans la région bernoise et en Suisse orientale. Seul le PS se rend en terres romandes.

Les élus PBD ont prévu de sillonner la région Bienne-Soleure, en commençant par une visite de la Tissot Arena à Bienne (BE) avant de se rendre au centre de Witi Altreu à Selzach (SO) qui accueille des couples de cigognes. Ils comptent clôturer leur excursion en faisant bonne chère dans un restaurant à Soleure.

Non loin de là, certains députés PDC s'attellent à la visite de la centrale hydroélectrique de Ruppoldingen (SO). D'autres se rendent au siège d'Alpiq ou à celui de l'entreprise spécialisée dans les remontées mécaniques CWA Constructions, à Olten (SO). Ils y resteront pour trinquer ensemble en soirée autour d'un apéro.

Pour les élus libéraux-radicaux, le voyage n'est pas long puisqu'ils restent dans le canton de Berne. La visite de deux entreprises bernoises, Blaser Swisslube à Hasle-Rüegsau et Studer à Steffisburg, est prévue. Un repas bien mérité les attend à l'hôtel Rohrimoosbad, inscrit au patrimoine culturel, à Heimenschwand, près de Thoune.

Google et les chutes du Rhin

Les Vert'libéraux se rendent plus à l'est, à Zurich, afin de découvrir le site de Google Suisse avec, en fin de journée, un apéro et un dîner à la clé à Oerlikon (ZH).

L'escapade de l'UDC a également lieu dans la région zurichoise, près de la frontière allemande. Au programme: les chutes du Rhin à leur arrivée au château de Laufen et un tour en bateau sur le fleuve pour rejoindre la Musikinsel ('l'île de la musique'), où se trouve le monastère de Rheinau. Après une visite de l'île, un repas digne de ce nom les attend.

La Suisse orientale est aussi la destination des députés écologistes. A Rapperswil-Jona (SG), certains peuvent découvrir le Musée de l'arbre, un parc de 75'000 mètres carrés qui rassemble une collection d'arbres. D'autres peuvent visiter l'institut de technologie solaire de la Haute Ecole. Une balade à travers la vieille ville est prévue pour tous avant de trinquer et de s'attabler au restaurant Steinbock au bord du lac.

Apéro valaisan

Les élus socialistes sont les seuls à traverser le Röstigraben. Leur excursion se déroule à Sion, avec un apéro typiquement valaisan à leur arrivée. Ils ont ensuite l'occasion de visiter l'antenne cantonale de l'EPFL, puis de flâner dans la vieille ville et de découvrir les châteaux sédunois.

La dernière visite a lieu au domaine viticole 'Intchiè No' à Conthey suivie d'une dégustation. Les ventres criant famine après tant de visites, un repas revigorant les attend au centre culturel 'Ferme Asile' sis dans le chef-lieu.

