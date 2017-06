Sécurité renforcée au soir au Hallenstadion pour les Guns N' Roses

Les fans des Guns N' Roses qui se rendent ce mercredi soir au Hallenstadion de Zurich seront soumis à des contrôles de sécurité renforcés, en réaction aux récents attentats de Londres et Manchester. Des détecteurs de métaux et des fouilles au corps sont prévus.

Par ailleurs, les grands sacs à main, les sacs à dos et les casques sont interdits, indique l'organisateur Live Nation. Par ailleurs, les services de sécurité sont renforcés et leurs horaires ont été élargis pour assurer la sécurité après les concerts, a précisé à l'ats Katharina Wenisch de Live Nation.

Les personnes qui viennent assister au concert sont priées d'arriver suffisamment tôt à l'entrée. Ces mesures concernent tous les concerts du groupe américain en Suisse, Allemagne et Autriche.

Abc production, qui organise les concerts de Justin Bieber et Céline Dion, les 15 juin et 15 juillet au Stade de Suisse à Berne, a également annoncé des contrôles plus rigoureux à l'entrée. Là aussi, la taille des sacs est limitée. En revanche, des détecteurs de métaux n'ont pas été évoqués.

/ATS