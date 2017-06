Hausse de 8% du nombre de visiteurs au Musée des transports en 2016

Le Musée des transports a repris des couleurs l'an dernier. Il a accueilli 536'431 visiteurs. C'est une hausse de 8% pour le musée le plus visité de Suisse, qui avait accusé une baisse en 2015. L'exposition sur les NLFA y est pour beaucoup.

En y ajoutant les entrées du Cinéthéâtre, du Planétarium et de Swiss Chocolate Adventure - trois attractions liées à l'institution -, le nombre de visiteurs a atteint 788'156 unités. Après un recul en 2015, les classes scolaires ont été plus nombreuses (2986) à se rendre dans le musée sis à Lucerne.

Les visites guidées ont, elles, augmenté spectaculairement de 40% pour atteindre le chiffre de 596, un record sur la décennie écoulée, écrit mercredi le Musée des transports. L'exposition spéciale 'NLFA - La porte vers le sud' y a particulièrement contribué. Le remaniement de l'exposition permanente sur la navigation spaciale et l'ouverture de Media World n'y sont pas non plus étrangers.

Les comptes de l'institution ont bouclé sur des recettes nettes de 18,2 millions de francs. Une performance qualifiée d''excellente' par le musée. Le bénéfice d'entreprise a atteint 642'894 francs. Il s'agit du double de celui réalisé l'année précédente. Cette hausse résulte essentiellement des indemnités versées par les assurances, suite au sinistre des inondations de 2015.

