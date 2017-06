« Chambre d'hôtel » à la belle étoile sur une colline à Gonten (AI)

Dormir à la belle étoile dans un lit double installé au sommet d'une colline appenzelloise, c'est ce que proposent les artistes jumeaux Frank et Patrik Riklin. Le paysan de l'alpage voisin, déguisé en majordome, se met au service des hôtes durant l'été.

Les amateurs peuvent louer la 'Null-Stern-Suite' ('suite zéro étoile'), chambre d'hôtel à ciel ouvert, dès maintenant, indiquent ses concepteurs mercredi. Elle trône au sommet du Göbsi, près de Gonten (AI), à 1200 mètres d'altitude. Son coût: 295 francs par nuit, accueil en gare de Gonten, transport jusqu'à la colline et petit déjeuner au lit compris.

Il y a un an, les frères Riklin avaient proposé la même offre dans la vallée grisonne de Safien. Cette année, les deux st-gallois ont déplacé leur installation artistico-touristique à la frontière entre les deux Appenzell. En 2009, ils s'étaient illustrés en lançant le 'Null-Stern-Hotel', installation hôtelière dans un abri de la protection civile à Teufen (AR), transformée en musée un an plus tard.

/ATS