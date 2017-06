Médias: David Pujadas a présenté son dernier JT sur France 2

'Merci' et 'vive l'information': le journaliste-vedette français David Pujadas a présenté jeudi son dernier 20 heures sur France 2, après seize ans passés aux manettes du journal télévisé de la chaîne publique. Il a reçu les applaudissements de ses nombreux collègues.

Le présentateur a adressé à sa rédaction et aux téléspectateurs 'un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique'. 'Il y a quelques années comme tous les médias nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public', et 'nous avons fait le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel: le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvement de la société', a-t-il déclaré.

'Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser', 'un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien', et qui 'offre plus' avec de l'expertise et des grands reportages, a-t-il ajouté.

'Tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais le travail a été énorme', a-t-il résumé en adressant ses remerciements à ses collègues, qui lui avaient réservé une surprise en diffusant des extraits d'archives et un mini-bêtisier. Ils ont ensuite envahi le plateau pour l'applaudir.

Le journaliste, qui n'a pas encore annoncé quelle suite il pourrait donner à sa carrière. M. Pujadas avait appris fin mai son prochain remplacement par Anne-Sophie Lapix, animatrice de 'C à Vous' sur France 5, au nom de la politique de renouvellement impulsée par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.

/ATS