Theresa May « suspendue à un fil »: la presse britannique choquée

Theresa May 'suspendue à un fil', 'le Royaume-Uni sur le fil du rasoir': la presse britannique était sous le choc vendredi. Les projections montrent que les conservateurs ont perdu leur majorité au Parlement.

'Le grand pari de May échoue', titre à la Une le quotidien The Times, proche des conservateurs. Il souligne que le rêve de la Première ministre de renforcer sa majorité 'semble réduit en lambeaux'.

'Alors que Bruxelles suit la situation avec attention, il y a des craintes que le Royaume-Uni se retrouve dans une position fragilisée lorsque les négociations sur les Brexit commenceront dans dix jours', ajoute le journal.

Selon une estimation Ipsos/MORI à la fermeture des bureaux de vote, les Tories décrochent 314 sièges, contre 330 dans l'assemblée sortante, tandis que les travaillistes de Jeremy Corbyn gagnent 37 sièges à 266 mandats.

'Projections choc pour May', titrent le Guardian et le Daily Telegraph. 'Mayhem' (chaos), annonce le Sun en optant comme d'habitude pour le jeu de mots. Le journal évoque un 'désastre' et craint une 'coalition du chaos'.

'Echec désastreux'

Le Daily Mail, soutien inconditionnel de Mme May, décrit un 'Royaume-Uni sur le fil du rasoir'. Il craint un pays 'plongé dans le chaos politique' avec 'même la possibilité de voir Jeremy Corbyn s'emparer des clés du 10. Downing Street'.

La Première ministre 'a échoué de manière désastreuse', ajoute le tabloïd, après avoir mené 'la pire campagne de l'histoire' du pays, citant un ministre s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

'Suspendue à un fil', titre le Daily Mirror, tabloïd de gauche, en publiant une photo de Mme May, cheveux ébouriffés, devant Downing Street. 'Le résultat pourrait lui coûter son poste', ajoute le journal.

