Jeremy Corbyn dit avoir « changé la politique, pour le meilleur »

Le chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn a affirmé que sa campagne électorale 'positive' avait 'changé la politique, pour le meilleur'. Les projections indiquent que le Labour a augmenté son nombre de députés.

'Quel que soit le résultat final, notre campagne positive a changé la politique pour le meilleur', a tweeté M. Corbyn dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les premières projections, les conservateurs au pouvoir perdraient leur majorité absolue et le Labour (opposition) progresserait de plus de trente sièges.

De son côté, le numéro deux du Labour, Tom Watson, a souligné que 'Theresa May est une Première ministre abîmée dont la réputation pourrait ne jamais s'en remettre'.

Jeremy Corbyn a mené tambour battant une campagne électorale plus réussie qu'attendu, multipliant les meetings au contact des électeurs. Il a également exploité plusieurs faux-pas de Theresa May, notamment sur la protection sociale.

Pour l'heure, les projections octroient 314 sièges aux Tories sur les 650 mandats de l'assemblée, 266 aux travaillistes, 34 pour les nationalistes écossais du SNP et 14 aux Libéraux-Démocrates. Les conservateurs de Theresa May auraient donc perdu leur majorité absolue lors de ces législatives. Ils disposaient d'une majorité de 17 sièges dans le Parlement sortant.

Moins d'un an après le référendum pour la sortie de l'Union européenne, Theresa May, tenante d'un Brexit 'dur' avait convoqué ces élections anticipées afin d'avoir les coudées franches pour négocier avec les Vingt-Sept à partir du 19 juin. Elle espérait surfer sur des sondages créditant son parti d'une avance de 20 points sur le Labour.

Coalition?

Si les résultats officiels confirment que le parti conservateur est descendu sous la ligne magique des 326 sièges (sur 650), celui-ci aura le choix de former un gouvernement minoritaire, une solution fragile, ou une coalition avec un ou plusieurs autres partis. Dans les deux cas, les négociations pourraient durer jusqu'à plusieurs semaines, ce qui porterait un coup dur au calendrier du Brexit.

Les unionistes d'Irlande du nord, du DUP (Democratic Unionist Party), via la voix du parlementaire Jeffrey Donaldson, ont déjà laissé entendre être prêts à discuter et à soutenir les troupes de Theresa May pour former une coalition gouvernementale. Ce que l'ancien dirigeant des Libéraux-démocrates (Lib Dem), Nick Clegg, a en revanche d'ores et déjà catégoriquement exclu.

Au cas où les conservateurs échouent à former un gouvernement, de minorité ou de coalition, un autre scénario est théoriquement possible: une alliance entre les travaillistes, le SNP écossais, les libéraux-démocrates, qui comptaient 314 sièges au cumulé dans les projections, avec l'appui éventuel des Verts et de petits partis régionalistes. L'échec des conservateurs et de Theresa May serait alors total.

