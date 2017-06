La SSE lance un système de contrôle plus efficace sur les chantiers

Les entrepreneurs de la construction veulent montrer l'exemple en matière de respect des conditions de salaire et de travail. Plusieurs associations du secteur principal et du second-oeuvre ont mis au point un nouveau système de contrôle sur les chantiers.

Le système d'information Alliance construction (ISAB) doit permettre d'accroître l'efficacité des contrôles et de vérifier le respect des conditions salariales et de travail, a indiqué vendredi la Société suisse des entrepreneurs (SSE) en prélude à la Journée de la construction à Genève. Ce sont les sections de Genève et de Vaud de l'organisation qui ont permis l'élaboration de la plate-forme qui sera introduite dans toute la Suisse.

L'économie a perdu de sa crédibilité, a estimé le président de la SSE Gian-Luca Lardi, cité dans le communiqué. Les règles doivent être les mêmes pour tous et la concurrence doit être loyale. 'Les chefs d'entreprise doivent comprendre d'eux-mêmes que leur fonction de modèle est un point central de leur tâche', selon M. Lardi.

Essor à Genève

Présentant la situation du secteur à Genève, le président de la SSE cantonale Pierre-Alain L'Hôte a annoncé que l'activité de construction bat son plein dans le canton du bout du lac. Genève a enregistré l'année dernière un gain de 2095 logements, un record depuis 20 ans. Le potentiel de construction reste élevé.

En outre, de nombreux projets des organisations internationales génèrent un important volume de construction. 'Trois milliards de francs seront investis dans une quinzaine de projets onusiens', a signalé M. L'Hôte. Dans le domaine des infrastructures, le canton de Genève compte sur l'extension de l'un des terminaux de l'aéroport et la mise en place du réseau ferroviaire CEVA qui rallie la gare de Cornavin à Annemasse.

La traditionnelle Journée de la construction, qui se déroule cette année à Palexpo, a pour point fort l'assemblée générale de la SSE. Environ 500 participants sont attendus, dont le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers.

/ATS