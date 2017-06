St-Gall: animateur de TV britannique blessé dans une course automobile

L'animateur automobile vedette de la TV britannique Richard Hammond a été blessé samedi lors des séances d'entraînements de la course de côte de Hemberg (SG). L'infortuné a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Sa voiture, une supercar électrique, est sortie de la route et a pris feu. Avec Jeremy Clarkson et James May, Richard Hammond anime le magazine automobile 'The Grand Tour'. Le trio était précédemment aux commandes de l'émission culte 'Top Gear' sur la BBC.

La police cantonale a confirmé à l'ats ces informations de différents médias. Le blessé était conscient, a précisé le porte-parole Gian Andrea Rezzoli. La police a effectué un relevé sur place.

Jeremy Clarkson a écrit sur Twitter: 'C'était l'accident le plus grave et le plus impressionnant que j'aie jamais vu'. C'est un miracle que Richard Hammond s'en tire sans trop de mal, selon lui.

Des photos postées sur divers sites montraient une carcasse en feu dans une prairie. Les réseaux sociaux ont aussitôt été envahis de messages de sympathie et de voeux de prompt rétablissement..

