La République en Marche d'Emmanuel Macron, en tête à 32,32%

L'alliance La République en marche-MoDem est arrivée dimanche largement en tête du premier tour des élections législatives avec 32,32% des suffrages exprimés. Suivent la droite LR-UDI-DVD à 21,56% et le FN à 13,20%.

La France insoumise et le PCF ont rassemblé 13,74% des voix, et la gauche PS-PRG-DVG 9,51%, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur publiés lundi à 01h30. Les listes écologistes ont recueilli 4,30% des suffrages.

A l'issue de ce premier tour, seuls quatre députés ont été élus: deux sous l'étiquette REM, Sylvain Maillard dans la 1ère circonscription de Paris et Paul Molac dans le Morbihan, un UDI dans la Somme, Stéphane Demilly, et un divers gauche à Wallis-et-Futuna, Napole Polutene.

Dans la 1ère circonscription de l'Aube, trois candidats s'affronteront à l'occasion de la seule triangulaire du second tour.

Le taux d'abstention définitif était de 51,29%, soit le taux le plus haut pour un premier tour d'élections législatives depuis le début de la Ve République. Le précédent record d'abstention datait de 2012, avec 42,78%.

Mains libres

Selon les projections par sièges, le mouvement présidentiel, la République En Marche (REM), et son allié du MoDem raviraient dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, largement au-dessus de la majorité absolue (289 élus).

Depuis 1981, tous les présidents ont obtenu une majorité lors des élections législatives suivant leur élection.

S'ils transforment l'essai au second tour, Emmanuel Macron et le Premier ministre, Edouard Philippe, auront les mains libres pour appliquer son programme: le nouveau Parlement va examiner cet été la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, le projet de loi sur la moralisation de la vie publique, ainsi que les ordonnances de la réforme du droit du travail, le premier grand chantier économique et social du quinquennat.

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il exigerait des députés élus sous son étiquette une discipline d'adhésion à ses réformes.

L'ouverture de la XVe législature de la Ve République est fixée au mardi 27 juin à 15h00.

