Grand succès pour l'expo « Hodler, Monet, Munch » à Martigny

L'exposition 'Hodler, Monet, Munch' a accueilli 100'000 visiteurs à la Fondation Gianadda à Martigny (VS), soit près de 800 personnes par jour. Parmi les oeuvres phares présentées figurait 'Impression, Soleil levant' du maître de l'impressionnisme, Claude Monet.

C'était la première fois que cette oeuvre venait en Suisse. L'exposition d'un mois a fermé ses portes dimanche. Dès vendredi, un autre impressionniste prend le relais avec 'Cézanne, le Chant de la Terre', a indiqué la fondation.

Plus de 100 oeuvres, paysages, portraits et natures mortes, seront exposées. Sans oublier des compositions emblématiques de 'Baigneurs'. Au Foyer de la Fondation, les visiteurs retrouveront Henri Cartier-Bresson et 70 de ses photographies de peintres sculpteurs et autres artistes.

