A Genève, Ensemble à Gauche lance 66 candidats à l'assaut du Grand Conseil. Objectif: obtenir quinze sièges aux élections cantonales du printemps 2018. La coalition a aussi désigné trois candidats à l'élection au Conseil d'Etat.

Le secrétaire de Solidarités Pablo Cruchon, les députées Salika Wenger, membre du Parti du Travail, et Jocelyn Haller, de Solidarités, briguent le poste de conseiller d'Etat, a annoncé lundi Ensemble à Gauche (EàG) devant les médias. 'Il s'agit de mettre fin à ce gouvernement qui a un bilan exécrable et ne fait que de la gestion à court terme', a déclaré Pierre Vanek, de Solidarités.

L'autre ambition de la coalition de formations politiques d'extrême gauche est de reconquérir une majorité de gauche au Grand Conseil. 'L'absence de majorité stable fait le jeu du gouvernement et du Mouvement Citoyens genevois, qui se pose en arbitre', a poursuivi le chef de groupe au Parlement. EàG veut doubler sa députation, de huit à quinze sièges, afin de mieux défendre les classes populaires.

La liste pour le Grand Conseil comprend des membres des trois composantes les plus importantes d'EàG, a fait savoir Christian Zaugg, président de Défense des aînés, des locataires, de l'emploi et du social (DAL). Sur les 66 candidats, 38 proviennent de Solidarités, 18 du Parti du Travail et 10 de DAL. La majorité d'entre eux sont des femmes, et 23 ont moins de 40 ans.

/ATS