Installation des cabines du nouveau funiculaire du Bürgenstock

Les cabines du nouveau funiculaire du Bürgenstock ont été transportées lundi par voie lacustre jusqu'à la station de base à Kehrsiten (NW). Elles ont ensuite été placées sur les rails.

Les deux cabines de deux tonnes et demie ont été installées à Lucerne sur des pontons flottants spécialement aménagés, puis poussées par un bateau jusqu'à Kehrsiten. La traversée a duré deux heures, a indiqué lundi la société Bürgenstock Resort.

Les cabines de 10 mètres étaient trop longues pour être transportées sur la route très étroite qui mène à Kehrsiten. Leur construction a duré environ une année. Elles sont des copies des anciennes, mais elles disposent d'un équipement technique ultra-moderne. Chaque cabine peut transporter 56 personnes.

Fonds souverain du Qatar

Le funiculaire relie Kehrsiten au Bürgenstock. La voie mesure 929 mètres avec une différence d'altitude de 440 mètres. Les passagers arrivent directement dans le complexe hôtelier. Le nouveau complexe, financé par un fonds souverain du Qatar, compte quatre hôtels avec 483 chambres, des suites, un centre de santé, une douzaine de restaurants et des bars. Il ouvrira ses portes au mois d'août.

Le funiculaire du Bürgenstock est entré en service en 1888. C'est l'un des plus anciens funiculaires électriques de Suisse. Il a circulé jusqu'en 2012, année durant laquelle ont commencé des travaux de modernisation qui ont coûté 15 millions de francs.

Le complexe hôtelier du Bürgenstock est situé à 874 mètres d'altitude. Franz Josef Bucher et Josef Durrer ont ouvert un premier hôtel sur cette montagne en 1873. Environ 80 ans plus tard, le site a été modernisé et agrandi. L'hôtel a accueilli des stars comme Sophia Loren et Audrey Hepburn.

