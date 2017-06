La photographe Sabine Weiss remet ses archives au Musée de l'Elysée

A presque 93 ans, la photographe Sabine Weiss fait don de ses archives au Musée de l'Elysée à Lausanne. Une grande rétrospective de son oeuvre sera organisée sur le site de Plateforme 10, près de la gare, après l'ouverture du nouveau musée prévue à l'horizon 2021.

La donation comprend 200'000 négatifs, 7000 planches-contact, environ 2000 diapositives, des photographies et de nombreux autres documents. Le volumineux ensemble rejoindra le musée dès son emménagement à Plateforme 10, où il disposera d'espaces de conservation plus vastes et mieux adaptés.

'Il y a du pain sur la planche pour de nombreuses générations de chercheurs et de conservateurs', a relevé lundi devant la presse la conseillère d'Etat Anne-Catherine Lyon. Le travail de sélection et d'inventaire commence dès maintenant, avec l'aide de Mme Weiss.

L'artiste d'origine suisse, née en 1924 à St-Gingolph (VS), fait partie des grands noms de la photographie européenne. Elle est l'une des dernières représentantes de la photographie 'humaniste', courant né en France après la 2e Guerre mondiale et auquel on rattache des artistes comme Robert Doisneau ou Brassaï.

'Je suis super-heureuse que mes archives rejoignent l'Elysée', a déclaré Sabine Weiss. 'J'ai une chance formidable. Tous les photographes voudraient savoir ce qu'on va faire de leurs archives'. Le musée conserve plus de 20 fonds de ce type, dont ceux de René Burri, Nicolas Bouvier, Ella Maillart, Marcel Imsand et Jean Mohr.

Des fonds pour Plateforme 10

En parallèle à cette annonce, le Conseil d'Etat a indiqué que le projet 'Un musée, deux musées' - qui réunira sous un même toit l'Elysée et le mudac vers 2021 - avait reçu un nouveau soutien de poids: trois mécènes, qui restent anonymes, ont promis 11 millions de francs au total, ce qui porte à 26 millions les fonds récoltés pour cette 2e étape de Plateforme 10.

'Il reste 14 millions de fonds privés à trouver', a calculé le ministre des finances Pascal Broulis. 'Cela progresse bien. Quelques dossiers pourraient être annoncés d'ici la fin 2017 ou l'an prochain', a-t-il glissé. Quelque 34 millions de francs privés avaient été réunis pour la première étape de Plateforme 10, le futur musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) qui ouvrira en septembre 2019.

Anne-Catherine Lyon présidente

Enfin, le Conseil d'Etat a annoncé la nomination d'Anne-Catherine Lyon à la présidence du Conseil de fondation de droit public du mcb-a. La conseillère d'Etat quittera son poste au gouvernement à la fin du mois de juin, au terme de cette législature. Le Conseil de fondation comptera neuf membres, dont Bice Curiger, directrice de la Fondation Vincent van Gogh à Arles, ou Alfred Pacquement, directeur honoraire du Centre Pompidou à Paris.

/ATS