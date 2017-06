Appel au calme des autorités de Moutier et des comités de campagne

La Ville de Moutier (BE) sera divisée en deux zones dimanche pour éviter tout incident à l'annonce du résultat sur son appartenance cantonale. Les partisans du 'oui' vont se rassembler dans l'est de la Ville et ceux du 'non' à l'ouest de la cité prévôtoise.

Les militants autonomistes se réuniront dès 14h00 à l'Hôtel de la Gare et les partisans du maintien de Moutier dans le canton de Berne dès 13h00 au Forum de l'Arc. Les deux bâtiments sont distants d'environ deux kilomètres.

'Les personnes qui fréquenteront ces lieux de rassemblement sont invitées à y rester jusqu'à l'annonce des résultats', écrit mercredi le Conseil municipal de Moutier dans un communiqué cosigné par les deux comités de campagne, 'Moutier-Prévôté' et 'Moutier, ville jurassienne'.

Les adversaires politiques en appellent au sens civique de chacune et chacun ainsi qu'au respect des personnes et des biens. Lors des plébiscites des années septante, Moutier avait été le théâtre de violents affrontements entre autonomistes et grenadiers bernois.

Cet appel au calme et à la raison a été diffusé après une rencontre qui a réuni une délégation du Conseil municipal et les responsables des mouvements politiques engagés dans la votation du 18 juin. Elle a eu lieu en présence de la police cantonale bernoise.

Les Prévôtois se prononceront pour ou contre leur rattachement au canton du Jura. De l'avis de tous les observateurs, le résultat des urnes s'annonce très serré.

