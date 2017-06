Mutisme de Pierre Maudet suite au départ de Didier Burkhalter

Le PLR Suisse regrette le retrait du conseiller fédéral Didier Burkhalter. Cette décision constitue une grosse surprise pour tous les partis. Le PS salue également le travail du Neuchâtelois, dont le départ met en danger un siège romand au Conseil fédéral.

La conseillère nationale et présidente du parti Petra Gössi (PLR/SZ) a rendu hommage au travail accompli par Didier Burkhalter comme ministre des affaires étrangères au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE) lors de la crise en Ukraine. Par son engagement, il a renforcé l'image de la Suisse et de la Genève internationale et a amélioré les relations internationales.

Elle réfute l'hypothèse selon laquelle le chef du DFAE ait pu se sentir insuffisamment soutenu par le PLR dans le débat sur un accord-cadre avec l'UE. 'La diversité des idées fait partie des libéraux-radicaux', a-t-elle indiqué. Du reste, le contenu de l'accord-cadre n'est pas du tout établi, a souligné Petra Gössi.

Maudet muet

Pour la succession, elle ne se fait pas de soucis: le PLR dispose dans toutes les régions du pays de personnes de qualité qu'il ne sera pas difficile de mettre en valeur. Il revient désormais aux partis cantonaux de proposer des candidats. Le groupe parlementaire au Palais fédéral prendra une décision après les vacances d'été. Des détails sur le calendrier seront communiqués jeudi, a-t-elle précisé. 'Moi-même, je ne suis pas en lice'.

A Genève, le conseiller d'Etat Pierre Maudet n'a pas voulu s'exprimer sur la démission de Didier Burkhalter et sur son éventuel intérêt pour une candidature. Le conseiller d'Etat est un des favoris.

Déjà un Vaudois à Berne

Le conseiller d'Etat vaudois Pascal Broulis a lui salué l'action de Didier Burkhalter à la présidence de l'OSCE . Le Neuchâtelois a aussi pacifié le Conseil fédéral, où il y avait beaucoup de tensions, a observé M. Broulis. M. Brouilis ne dévoile pas ses intentions concernant une éventuelle candidature.'Le problème, c'est qu'il y a déjà un Vaudois à Berne', a-t-il glissé.

De son côté, Philippe Nantermod ne s'attendait pas au départ de Didier Burkhalter. Pour le conseiller national PLR valaisan, la succession devrait rester en Suisse romande. Lui-même se considère trop jeune pour entrer en lice, a indiqué le vice-président du PLR Suisse au site internet Arcinfo. Le Valaisan a également rendu hommage à Didier Burkhalter.

Les regrets du PS

De son côté, le PS regrette le départ du ministre des affaires étrangères Didier Burkhalter. Selon son président Christian Levrat, il 'a permis à la Suisse de rayonner avec dignité sur le plan international'. Concernant la procédure qui réglera sa succession, le groupe socialiste en débattra lors de sa séance en août.

Didier Burkhalter a permis de donner une image de la Suisse positive et ouverte sur le monde. 'Son retrait est regrettable, même s'il n'est pas toujours parvenu à résoudre certains blocages', écrit le PS. Le Conseil fédéral doit maintenant saisir l'occasion pour analyser la situation et préparer les négociations avec l'UE.

Des risques pour la Suisse romande

Mais le départ de conseiller fédéral n'est pas sans risque aux yeux de certains élus. Céline Amaudruz estime que le deuxième siège PLR au Conseil fédéral sera difficile à garder en Suisse romande. La conseillère nationale genevoise voit un élu du Parlement succéder à Didier Burkhalter et ne croit pas en un outsider.

La vice-présidente de l'UDC suisse espère que le parti trouvera un successeur qui défendra une politique ferme sur la question européenne. Il devra se souvenir des citoyens qui ont voté en faveur de l'initiative sur l'immigration de masse le 9 février 2014, a-t-elle indiqué mercredi à l'ats. En clair, ne pas reprendre le droit européen comme l'impliquerait l'accord institutionnel en cours de discussion.

/ATS