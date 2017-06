Conseil d'Etat vaudois: N.Gorrite présidente - C.Amarelle à l'école

Nuria Gorrite présidera le Conseil d'Etat vaudois durant la prochaine législature 2017-2022. Sa collègue socialiste Cesla Amarelle reprend le département de la formation, de la jeunesse et de la culture, indique jeudi le canton.

Les décisions sur la répartition des tâches au sein du gouvernement ont été prises 'dans un climat serein', note le communiqué. Elles doivent 'refléter non seulement la recherche d'une organisation fonctionnelle optimale, mais aussi une répartition équilibrée et harmonieuse'.

Hormis la nouvelle venue Cesla Amarelle qui reprend le dicastère que dirigeait Anne-Catherine Lyon, les autres membres du gouvernement conservent leur département. Pierre-Yves Maillard reste à la tête de la santé et du social, mais s'y ajoute une responsabilité transversale sur la politique d'insertion.

Le département de Philippe Leuba devient celui de l'économie, de l'innovation et du sport, comprenant notamment les relations avec l'EPFL. Pascal Broulis conserve les finances, auxquelles s'ajoutent les relations extérieures et divers projets en relation avec la culture et le patrimoine.

/ATS