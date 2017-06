Un nouveau musée suisse des finances prend ses quartiers à Zurich

Un musée suisse des finances ouvrira ses portes au public à fin juin, sur le nouveau site de la Bourse Suisse à Zurich. L'exposition est la première à se consacrer au marché financier helvétique et à son histoire.

Le 'Schweizer Finanzmuseum' prendra ses quartiers à Zurich West dans l'enceinte du nouveau siège mondial de SIX Group, dévoilé jeudi en avant-première aux médias. L'ouverture officielle est prévue pour le 28 juin à la Pfingstweidstrasse 110.

La Bourse et ses instruments se complexifient et demeurent, pour le grand public, une énigme. La collection permanente se donne pour vocation d'expliquer, à travers des installations multimédias, l'impact ainsi que le fonctionnement du marché financier et de ses infrastructures dans la vie quotidienne.

Outre redonner vie à l'histoire économique nationale, la visite permet de découvrir - et parfois d'essayer - le négoce en bourse, le marché des capitaux ou encore le trafic de paiements. Des objets techniques viennent compléter les installations, illustrations bien matérielles, elles, de l'inventivité du secteur financier.

La gestion du musée revient à la Fondation 'Collection de papiers-valeurs historiques'. Créée par SIX en 2001, elle rassemble l'une des plus importantes collections internationales de titres anciens, jusqu'ici hébergée au musée 'Wertpapierwelt' à Olten (SO). Ses pièces maîtresses font l'objet d'une première exposition temporaire.

/ATS