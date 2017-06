Le NIFFF démarre dans deux semaines avec plus de 150 projections

Le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) propose plus de 150 projections lors de sa 17e édition, du 30 juin au 8 juillet. Le Japon sera particulièrement à l'honneur, avec l'adaptation cinématographique d'un manga culte en première mondiale.

Le réalisateur nippon Miike Takashi viendra présenter 'JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable'. Les attentes sont grandes de la part des fans de l'oeuvre éponyme de Araki Hirohiko, un 'best-seller' vendu à plus de 100 millions d'exemplaires.

Une rencontre avec le réalisateur aura lieu le lundi 3 juillet. Toujours sous le thème du Japon, le festival rendra hommage à Suzuki Seijun à travers une rétrospective de dix chefs-d'oeuvre sulfureux.

La compétition internationale de longs métrages réunit 16 films, dont celui de Miike Takashi. Il y aura aussi des oeuvres d'Espagne, du Royaume-Uni, de Belgique, de France, d'Amérique du Nord, de Taïwan, de Chine et de Corée du Sud.

Rencontres à gogo

Le NIFFF présentera au total 94 longs métrages et 59 courts. Ces films viennent de 43 pays différents. Dix oeuvres seront projetées en première mondiale et 54 en première suisse. S'y ajoutent 75 conférences et rencontres publiques avec des artistes.

La programmation 2017 pérennise le label NIFFF Extended et ses événements pluridisciplinaires. La 'jam' de développeurs de jeux vidéo, le symposium de création numérique ou encore le forum littéraire font partie de ces multiples événements.

Le NIFFF est doté d'un budget d'un peu plus de 2 millions de francs. Il a enregistré 35'500 entrées l'an passé.

/ATS