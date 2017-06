Explosion devant une maternelle en Chine: 7 morts et 66 blessés

Une explosion devant une école maternelle de l'est de la Chine a tué jeudi au moins sept personnes et fait 66 blessés dont neuf graves, ont annoncé les autorités. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes.

Les blessés ont été conduits à l'hôpital, ont indiqué les autorités de Fengxian, dans la province du Jiangsu, où est situé l'établissement. L'explosion s'est produite à 16h50 , a précisé la municipalité de Xuzhou, qui administre Fengxian.

C'est le dernier drame à frapper une école maternelle en Chine en l'espace de quelques semaines.

En mai, l'incendie d'un car scolaire dans un tunnel de la province du Shandong (est) avait tué 11 enfants, un professeur et le chauffeur. Les autorités locales ont ensuite accusé le conducteur d'avoir délibérément mis le feu au véhicule pour protester contre ses conditions salariales.

En janvier dernier, un homme armé d'un couteau de cuisine avait poignardé 11 élèves dans une école maternelle dans la région du Guangxi (sud), faisant trois blessés graves.

/ATS